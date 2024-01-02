2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu

Geçen yılın en fazla gelir elde eden 10 sporcusu belli oldu. İlk üçte futbolcular yer aldı. Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Cristiano Ronaldo zirvenin sahibi olurken, Messi ikinci, Mbappe üçüncülüğü elde etti.

Futbol Lionel Messi Cristiano Ronaldo Basketbol
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 1

2023 yılında dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusu Forbes dergisi tarafından listelendi.

Derginin listesinde, Suudi Arabistan etkisi dikkat çekti. Suudiler’in imaj düzeltmek için harcadığı para doğrultusunda, dünyanın en çok kazanan sporcularının gelirleri geçen yıla oranla yüzde 12 arttı.

1 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 2

Listenin 1 numarasında Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr’da forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo, 136 milyon dolarla yer aldı.

2 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 3

ABD’de Inter Miami’de oynayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 130 milyon dolarla listenin 2 numarası oldu.

3 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 4

Ülkesinin takımlarından PSG’de top koşturan Fransız Kylian Mbappe ise 120 milyon dolarla 3. sıraya yerleşti.

4 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 5

Listedeki 10 sporcunun toplam geliri 1 milyar 117 milyon doları (33 milyar TL) buldu.

5 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 6

İşte 2023’ün en fazla kazanan 10 sporcusu ve dolar cinsinden gelirleri:

1. Cristiano Ronaldo - Futbolcu (136)

6 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 7

2. Lionel Messi - Futbolcu (130)

7 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 8

3. Kylian Mbappe - Futbolcu (120)

8 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 9

4. Lebron James - Basketbolcu (119,5)

9 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 10

5. Canelo Alvarez - Boksör (110)

10 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 11

6. Dustin Johnson - Golfçü (107)

11 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 12

7. Phil Mickelson - Golfçü (106)

12 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 13

8. Stephen Curry - Basketbolcu (104,5)

13 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 14

9. Roger Federer - Tenisçi (95)

14 15
2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu - Resim: 15

10. Kevin Durant - Basketbolcu (89)

15 15