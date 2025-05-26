1 Milyon Hedefleniyordu... Galatasaray'ın Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Kaç Kişi Geldi?
Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı Yenikapı'da gösterişli bir etkinlikle kutladı. Birçok şarkıcının sahne aldığı Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına kaç taraftar geldiği ise belli oldu.
Kaynak: Sabah
Süper Lig'de üst üste üç sezon şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray, tarihi başarılarını Yenikapı'da yüz binlerce taraftarıyla birlikte kutladı.
Birçok sanatçının sahne aldığı şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam ederken, taraftar etkinlik alanını doldurdu. Yenikapı'ya gelen Galatasaraylı taraftar sayısı ise merak konusu oldu.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın 1 milyon taraftarın katılımını hedeflediği kutlamadaki taraftar sayısı 700 bini aştı. Taraftar sayısının, Galatasaray takımının alana gelişiyle daha da arttığı öğrenildi.
Bazı kaynaklar ise Yenikapı'ya 600 binin üzerinde taraftar geldiğini teyit etti.
Galatasaray'ın Yenikapı'ya gelen taraftar sayısını resmen açıklayacağı tahmin ediliyor.