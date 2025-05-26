1 Milyon Hedefleniyordu... Galatasaray'ın Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Kaç Kişi Geldi?

Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı Yenikapı'da gösterişli bir etkinlikle kutladı. Birçok şarkıcının sahne aldığı Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına kaç taraftar geldiği ise belli oldu.

Kaynak: Sabah

Galatasaray şampiyon
1 Milyon Hedefleniyordu... Galatasaray'ın Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Kaç Kişi Geldi? - Resim: 1

Süper Lig'de üst üste üç sezon şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray, tarihi başarılarını Yenikapı'da yüz binlerce taraftarıyla birlikte kutladı.

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1 Milyon Hedefleniyordu... Galatasaray'ın Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Kaç Kişi Geldi? - Resim: 2

Birçok sanatçının sahne aldığı şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam ederken, taraftar etkinlik alanını doldurdu. Yenikapı'ya gelen Galatasaraylı taraftar sayısı ise merak konusu oldu.

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1 Milyon Hedefleniyordu... Galatasaray'ın Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Kaç Kişi Geldi? - Resim: 3

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın 1 milyon taraftarın katılımını hedeflediği kutlamadaki taraftar sayısı 700 bini aştı. Taraftar sayısının, Galatasaray takımının alana gelişiyle daha da arttığı öğrenildi.

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1 Milyon Hedefleniyordu... Galatasaray'ın Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Kaç Kişi Geldi? - Resim: 4

Bazı kaynaklar ise Yenikapı'ya 600 binin üzerinde taraftar geldiğini teyit etti.

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1 Milyon Hedefleniyordu... Galatasaray'ın Yenikapı'daki Şampiyonluk Kutlamasına Kaç Kişi Geldi? - Resim: 5

Galatasaray'ın Yenikapı'ya gelen taraftar sayısını resmen açıklayacağı tahmin ediliyor.

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