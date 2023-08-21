Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri
ORC Araştırma, 'Z kuşağına göre TBMM'deki en başarılı milletvekilleri' anketinin sonucunu açıkladı. İşte CHP, AKP, İYİ Parti, MHP, Yeşil Sol Parti, Deva Partisi ve TİP milletvekillerinden en başarılı bulunan isimler...
Listede başarı düzeyine göre en çok puanı alan 15 milletvekili yer aldı. Parti Genel Başkanları değerlendirme dışı bırakıldı.
15-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket 46 ilde 2160 katılımcı ile gerçekleştirildi.
CHP'den en beğenilen vekiller şöyle:
Ali Mahir Başarır
Özgür Özel