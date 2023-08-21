Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri

ORC Araştırma, 'Z kuşağına göre TBMM'deki en başarılı milletvekilleri' anketinin sonucunu açıkladı. İşte CHP, AKP, İYİ Parti, MHP, Yeşil Sol Parti, Deva Partisi ve TİP milletvekillerinden en başarılı bulunan isimler...

Milletvekili Meclis Z kuşağı Anket
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Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri - Resim: 1

Listede başarı düzeyine göre en çok puanı alan 15 milletvekili yer aldı. Parti Genel Başkanları değerlendirme dışı bırakıldı.

15-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket 46 ilde 2160 katılımcı ile gerçekleştirildi.

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Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri - Resim: 2

CHP'den en beğenilen vekiller şöyle:

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Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri - Resim: 3

Ali Mahir Başarır

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Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri - Resim: 4

Özgür Özel

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