Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri

Listede başarı düzeyine göre en çok puanı alan 15 milletvekili yer aldı. Parti Genel Başkanları değerlendirme dışı bırakıldı.

15-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket 46 ilde 2160 katılımcı ile gerçekleştirildi.