Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar

ORC Araştırma tarafından Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerle yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.

anket 2023 seçim
Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar - Resim: 1

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. 

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Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar - Resim: 2

 Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor. 

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Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar - Resim: 3

Anket şirketleri ise hem isimler hem de partiler üzerinden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar - Resim: 4

Son olarak ORC Araştırma, Z kuşağı olarak bilinen 2000 yılı ve sonrasında doğanlar arasında bir anket gerçekleştirdi.

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