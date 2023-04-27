Yurt dışından milyonlarca oy gelecek: İşte ülke ülke seçmen sayısı!

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.