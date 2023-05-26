Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, 3 madde ile açıkladı: Bu cephenin kazanmak için yapması gereken tek şey...

İşte Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü'nün seçim analizi:

1 - Anti-Erdoğan cephesi hâlâ Türkiye’deki en büyük siyasal güç.

2 - İlk tur sonucu ne olursa olsun hâlâ Erdoğan’a “asla oy vermem” diyenler çoğunlukta ve %50’nin üzerinde.

3 - Bu cephenin kazanmak için yapması gereken tek şey firesiz sandığa gidip Erdoğan’ın rakibini desteklemek.