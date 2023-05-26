Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, 3 madde ile açıkladı: Bu cephenin kazanmak için yapması gereken tek şey...
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi 2. turu hakkında değerlendirmesini sosyal medya hesabında paylaştı. Kömürcü, Erdoğan’a “asla oy vermem” diyenlerin çoğunlukta olduğunu vurguladı.
GERÇEK GÜNDEM /
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı cumhurbaşkanı seçimi 1. tur resmi sonuçlarına göre adayların oy oranları şöyle oldu:
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,24
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,07
Sinan Oğan yüzde 5,28
Muharrem İnce yüzde 0,41 (Muharrem İnce seçime günler kala, pusulaların basımının gerçekleştirilmesinin ve yurt dışı oy verme işlemlerinin başlamasının ardından yarıştan çekildiğini açıklamış, bu nedenle pusulada yer almıştı)
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede cumhurbaşkanı seçimi 2. turunu ve Türkiye'deki siyasi tabloyu yorumladı.
Kömürcü analizini 3 maddede paylaştı.
İşte Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü'nün seçim analizi:
1 - Anti-Erdoğan cephesi hâlâ Türkiye’deki en büyük siyasal güç.
2 - İlk tur sonucu ne olursa olsun hâlâ Erdoğan’a “asla oy vermem” diyenler çoğunlukta ve %50’nin üzerinde.
3 - Bu cephenin kazanmak için yapması gereken tek şey firesiz sandığa gidip Erdoğan’ın rakibini desteklemek.