Yöneylem Araştırma, son anketinin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor
Yöneylem Araştırma, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç gün kala son anketinin sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç günün az kaldığı Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaşacağı anketlere çevrildi.
Bu kapsamda son anket, Yöneylem'den geldi. Sonuçlarda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda çok yakın olduğu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise oylarının eridiği ve yüzde 44'ün altında kaldığı görüldü.
AKP lideri, geçtiğimiz seçimde oyların yüzde 52'sini almıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.5
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.4