Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor'

Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, HDP seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi durumda seçimi muhalefetin ilk turda kazanabileceğini söyledi.

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Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' - Resim: 1

TELE1 ekranlarında yayınlanan “Açıkça” programına Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü konuk oldu.

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Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' - Resim: 2

Kömürcü, son yaptıkları anket araştırmasının sonuçlarını paylaşarak, "Son 3-4 günde yaşananların gerisinde kalmış bir araştırma. 6 Mart itibarıyla yepyeni bir döneme geçtik. Ancak şu anda da yüzde yaklaşık 5 puanlık fark korunuyor" dedi. Millet İttifakı tarafından ortaya konulan tablonun bu farkın açılarak devam etme olasılığının olduğunu söyledi.

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Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' - Resim: 3

Önümüzdeki seçimin bir cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade bir rejim oylaması olduğunu ifade eden Kömürcü, “Bu rejimin devam etmemesini isteyenler yüzde 55 civarında bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler ise yüzde 35-40 aralığındaki banttalar aralarında da 10 puanlık bir akrarsız seçmen grubu var” dedi.

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Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' - Resim: 4

Muhalefetin dağılmayıp beraber kaldığını ve ortak aday çıkarttığını söyleyen Kömürcü, bu adayın HDP seçmeni tarafından da desteklenmesi durumunda seçimin Millet İttifakı’nca kazanabilecek bir duruma gelindiğini aktardı.

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