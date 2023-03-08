Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor'

Kömürcü, son yaptıkları anket araştırmasının sonuçlarını paylaşarak, "Son 3-4 günde yaşananların gerisinde kalmış bir araştırma. 6 Mart itibarıyla yepyeni bir döneme geçtik. Ancak şu anda da yüzde yaklaşık 5 puanlık fark korunuyor" dedi. Millet İttifakı tarafından ortaya konulan tablonun bu farkın açılarak devam etme olasılığının olduğunu söyledi.