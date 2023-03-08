Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor'
Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, HDP seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi durumda seçimi muhalefetin ilk turda kazanabileceğini söyledi.
TELE1 ekranlarında yayınlanan “Açıkça” programına Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü konuk oldu.
Kömürcü, son yaptıkları anket araştırmasının sonuçlarını paylaşarak, "Son 3-4 günde yaşananların gerisinde kalmış bir araştırma. 6 Mart itibarıyla yepyeni bir döneme geçtik. Ancak şu anda da yüzde yaklaşık 5 puanlık fark korunuyor" dedi. Millet İttifakı tarafından ortaya konulan tablonun bu farkın açılarak devam etme olasılığının olduğunu söyledi.
Önümüzdeki seçimin bir cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade bir rejim oylaması olduğunu ifade eden Kömürcü, “Bu rejimin devam etmemesini isteyenler yüzde 55 civarında bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler ise yüzde 35-40 aralığındaki banttalar aralarında da 10 puanlık bir akrarsız seçmen grubu var” dedi.
Muhalefetin dağılmayıp beraber kaldığını ve ortak aday çıkarttığını söyleyen Kömürcü, bu adayın HDP seçmeni tarafından da desteklenmesi durumunda seçimin Millet İttifakı’nca kazanabilecek bir duruma gelindiğini aktardı.