Yılmaz Özdil'in Özgür Özel eleştirisine tepkiler çığ gibi büyüyor: Olmadı patlatırsınız bir Atatürk kitabı
Özgür Özel'in Kürt opera sanatçısı Pervin Chakar'ın gösterisine gitmesi ve onun elini öpmesini eleştiren Yılmaz Özdil, sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ile karşılaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde Kürt opera sanatçısı soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın "Bir Opera Gecesi" dinletisine katılmıştı.
Özel o anları sosyal medya hesabından Chakar'ın elini öptüğü fotoğrafla birlikte paylaşarak şunları söylemişti:
"İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldık. Sn. Chakar'ın performansı kadar verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi."
Gazeteci ve kitap yazarı Yılmaz Özdil, X(eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Özel'i hedef alarak, "Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyurun… Yerel seçimin seçim afişi AKP’ye hediye edildi!" dedi.
CHAKAR'DAN LİNÇLERE YANIT
Kürt operacı gelen eleştirilere "Anadilimde şarkı söylemek için kimseden izin almayı düşünmüyorum" demişti.
Chakar'ın geçmişte kendisini ifade ettiği bu sözler, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz" bazı kesimler tarafından hala hedef gösteriliyor.
ÖZDİL'E TEPKİLER
Özdil'in bu açıklamalarına pahalı fiyata Atatürk kitabı satması üzerinden ve AKP'nin değirmenine su taşıdığı üzerinden eleştiriler geldi.
İşte onlardan bazıları: