Yılmaz Özdil'in Özgür Özel eleştirisine tepkiler çığ gibi büyüyor: Olmadı patlatırsınız bir Atatürk kitabı

CHAKAR'DAN LİNÇLERE YANIT

Kürt operacı gelen eleştirilere "Anadilimde şarkı söylemek için kimseden izin almayı düşünmüyorum" demişti.

Chakar'ın geçmişte kendisini ifade ettiği bu sözler, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz" bazı kesimler tarafından hala hedef gösteriliyor.

ÖZDİL'E TEPKİLER

Özdil'in bu açıklamalarına pahalı fiyata Atatürk kitabı satması üzerinden ve AKP'nin değirmenine su taşıdığı üzerinden eleştiriler geldi.

İşte onlardan bazıları: