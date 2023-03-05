'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması

Cumhurbaşkanı adaylığına 'yeşil ışık' yaktığı iddia edilen ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, iddiaları yalanladı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2023 cumhurbaşkanı adayları
'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması - Resim: 1

Prof. Demirtaş, bazı haber sitelerinde yer alan 'Özgür Demirtaş cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı' iddiaları sonrası açıklama yaptı. 

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'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması - Resim: 2

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhurbaşkanı adaylığı için bazı isimler ön plana çıkıyor. 

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'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması - Resim: 3

Bu isimlerden birisi de ismi sık sık cumhurbaşkanı adaylığı için anılan Prof. Dr. Özgür Demirtaş. 

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'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması - Resim: 4

Demirtaş, son olarak yine ortaya atılan bu iddialara yanıt verdi. 

Demirtaş, "Arkadaşlar: Siyasete Uzağım! Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok Ancak arka plandan (önde olmama şartı ile) Dil-Din-Irk-Köken ayrımı yapmayan Değişen dünyayı yakalamaya açık olan Teknolojik Devrimi isteyen “Sosyal ve Demokrat” Siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim" diye yazdı. 

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