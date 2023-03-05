'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması

Demirtaş, son olarak yine ortaya atılan bu iddialara yanıt verdi.

Demirtaş, "Arkadaşlar: Siyasete Uzağım! Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok Ancak arka plandan (önde olmama şartı ile) Dil-Din-Irk-Köken ayrımı yapmayan Değişen dünyayı yakalamaya açık olan Teknolojik Devrimi isteyen “Sosyal ve Demokrat” Siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim" diye yazdı.