'Yeşil ışık yaktı' iddiası: Prof. Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması
Cumhurbaşkanı adaylığına 'yeşil ışık' yaktığı iddia edilen ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, iddiaları yalanladı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Demirtaş, bazı haber sitelerinde yer alan 'Özgür Demirtaş cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı' iddiaları sonrası açıklama yaptı.
Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhurbaşkanı adaylığı için bazı isimler ön plana çıkıyor.
Bu isimlerden birisi de ismi sık sık cumhurbaşkanı adaylığı için anılan Prof. Dr. Özgür Demirtaş.
Demirtaş, son olarak yine ortaya atılan bu iddialara yanıt verdi.
Demirtaş, "Arkadaşlar: Siyasete Uzağım! Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok Ancak arka plandan (önde olmama şartı ile) Dil-Din-Irk-Köken ayrımı yapmayan Değişen dünyayı yakalamaya açık olan Teknolojik Devrimi isteyen “Sosyal ve Demokrat” Siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim" diye yazdı.