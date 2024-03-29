Yerel seçime son 2 gün: Liderler ve başkan adayları nerede oy kullanacak?

Pazar günü ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin ve belediye başkan adaylarının oy verecekleri yerler de açıklandı. Buna göre 8 siyasi parti lideri Ankara'da, 3 lider İstanbul'da, 1 lider Manisa'da, 1 lider Adana'da, 1 lider ise Afyonkarahisar'da sandığa gidecek.

ANKA’nın derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar’daki İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak ilk kez memleketi Manisa'da merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullanacak.