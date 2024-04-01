Yerel seçimde ünlü isimlerin aldığı oy oranları: Hangileri seçimi kazandı?
31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde yarışan ünlü isimlerden Erdal Beşikçioğlu ile Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli dışında seçimi kazanan olmadı.
Türkiye dün sandık başına gitti ve yerel yönetimlerdeki yöneticilerini seçti.
AA’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde %37,76 oy alan CHP, seçimi birinci sırada bitirdi.
CHP 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.
31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde birçok ünlü isim de yarıştı. İşte ünlü isimlerin aldığı oy oranları:
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
Behzat Ç. dizisindeki komiser rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkanlığını, yüzde 56,59 oy ile kazandı
MESUT YAR
Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, bağımsız olarak yarıştığı Datça Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 7,51 oy alarak seçimi 3. sırada tamamladı.
GÖKHAN ZAN
Hakkında çıkan ‘para talep ettiği’ ses kayıtları sonrası TİP’in desteğini çektiği eski futbolcu Gökhan Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 2,01 oy alarak seçimi 4. tamamladı.
LÂL DENİZLİ
Futbolun sevilen yüzü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli, yüzde 53,69 oy ile İzmir’in Çeşme ilçesinin başkanı seçildi.
İRFAN DEĞİRMENCİ
Gazeteci ve haber sunucusu İrfan Değirmenci, TİP’in Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimde yüzde 6,03 oy alarak yarışın üçüncüsü oldu.
HAKAN PEKER
İYİ Parti’nin Karabük Safranbolu adayı olan şarkıcı Hakan Peker, yüzde 3,68 oy ile yarışı beşinci olarak bitirdi.
DAVUT GÜLOĞLU
Yeniden Refah Partisi’nin Düzce belediye başkan adayı olan Davut Güloğlu, yüzde 29,77 oy ile seçimi AKP’nin gerisinde bitirdi