Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor

Türkiye Raporu'nun yayımladığı ankette vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre CHP birinci parti çıkarken, AKP'nin oyu yüzde 30'un altına geriliyor.

CHP AKP 2024 Yerel Seçimleri Anket
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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 1

Türkiye 31 Mart’ta Yerel Seçimler için sandık başına gitti.

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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 2

Seçimde büyük bir atılım gerçekleştiren CHP, ülke genelinde 37.77 oy alarak birinci parti oldu. Aldığı büyükşehir ve il sayısını 35'e çıkardı.

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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 3

İktidar partisi AKP ise 24 ili kazanarak ülke genelinde yüzde 35.49 oy aldı.

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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 4

Yeniden Refah Partisi de seçimde büyük bir atak yaparak ülke genelinde % 6.19 oy alarak üçüncü parti konumuna yükseldi ve Yozgat ve Şanlıurfa’da belediye başkanlıklarını kazandı.

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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 5

31 Mart’ta sonuçlar böyleyken, seçim sonrası olası genel seçimlerle ilgili bir anket geldi.

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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 6

Türkiye Raporu, bu ay içinde yapılan anket sonuçlarını aboneleriyle paylaştı.

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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 7

Araştırma sonuçlarına göre "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" sorusuna, katılımcıların yüzde 35.2’si CHP dedi. AKP ise yüzde 30’un altına düşerek katılımcıların yüzde 29.8’inin desteğini alabildi.

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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 8

İşte tüm sonuçlar:

CHP: Yüzde 35.2

AKP: Yüzde 29.8

DEM Parti: Yüzde 10.5

MHP: Yüzde 7.7

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Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 9

YRP: Yüzde 5.7

İYİ Parti: 4.0

Zafer Partisi: Yüzde 3.4

TİP: Yüzde 0.9

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