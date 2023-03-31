Üç şirket üç anket: Memleket Partisi Meclis dışı, İnce'nin oy oranı seçimi ikinci tura götürüyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Üç anket şirketi, İnce'nin seçimi ikinci tura taşıyacağı görüşünde.
Üç anket şirketi, Memleket Partisi’nin ve genel başkanı Muharrem İnce’nin 14 Mayıs seçimlerindeki oy potansiyelini incelendi.
Buna göre Memleket Partisi’nin Meclis’e girme ihtimali çok düşük. Muharrem İnce’nin alacağı oy dolayısıyla cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasıysa yüksek ihtimal.
Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.
Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce ise hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi. İnce ikinci tura kalacağından emin bir şekilde açıklamalar yaparken, araştırmalar tam tersini söylüyor.