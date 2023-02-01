Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
Türkiye'nin beklediği seçimlere aylar kala anket şirketlerinin yanında Twitter'da yapılan anketler de dikkat çekmeye başladı. Aydın Denge gazetesinde görev yapan Mehmet Aydın'ın Twitter'da yaptığı ankete 76 bin kişi katıldı.
Siyasetin gündeminde Millet İttifakı'nda yaşanan gelişmeler hareketlilik yaratırken anketler dikkat de dikkatle takip edilmeye devam ediyor.
Altılı Masa’nın adayının kim olacağının bu ayın ortalarında netliğe kavuşması beklenirken, anketlerde Millet İttifakı'nın yükselişi de dikkat çekiyor.
Birçok anket firmasının yanında Twitter'da da anketler dikkatle izleniyor. Son olarak Aydın Denge gazetesinde görev yapan Mehmet Aydın'ın yaptığı ve 76 bin kişinin katıldığı anket dikkat çekti.
Aydın'ın "14 Mayıs’taki milletvekili seçiminde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusunu sorduğu ankette seçenek olarak AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti yer aldı.