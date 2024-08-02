Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı

Seçimlere ve seçmen tercihlerine yönelik araştırmaları ile bilinen Asal Araştırma Şirketi, 'Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 10-17 Temmuz'da 2 bin kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara, 'En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?' sorusu yöneltildi.