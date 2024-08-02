Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı

Türkiye’nin en beğenilen siyasetçisi belli oldu. Asal Araştırma’nın son anketine göre Türkiye’nin en beğenilen siyasetçileri arasında ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Anket Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 1

Türkiye’de yaşayan vatandaşların en beğendiği siyasetçi kim sorusu yanıt buldu.

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 2

Seçimlere ve seçmen tercihlerine yönelik araştırmaları ile bilinen Asal Araştırma Şirketi, 'Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 10-17 Temmuz'da 2 bin kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara, 'En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?' sorusu yöneltildi.

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 3

Son yerel seçimde yüzde 60,43 oy alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ankette yüzde 20,7 oranı ile en beğenilen siyasetçi oldu.

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 4

Geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52, 18 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip söz konusu ankette yüzde 18,8 oy alarak en beğenilen ikinci siyasi kişilik oldu.

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 5

Yerel seçimde yüzde 51,4 oy alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 14,5 ile en beğenilen üçüncü siyasetçi oldu.

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 6

Partisi yerel seçimde yüzde 37,7 oy alarak birinci parti olan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, ankette yüzde 10,4 oy oranına ulaştı.

Ankette diğer siyasilerin aldığı oylar ise şöyle:

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 7

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 4,2

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0,8

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 8

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3,5

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 9

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yüzde 3,1

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 10

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 3

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 11

YRP Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,6

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 12

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 2,2

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 13

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 1,3

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 14

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0,8

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Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı - Resim: 15

Beğendiğim bir siyasetçi yok diyenlerin oranı ise 13,2 olarak belirtildi.

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