Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un soruların yanıtladı. Özkan, "bir firmanın gizli anketi" diyerek yaptığı açıklamayla da şaşırttı.

Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! - Resim: 1

Bu yıl yapılması planlanan seçimler için farklı tarihler konuşulsa da, AKP ve MHP kanadından yapılan açıklamalarla sandık başına gitme tarihi neredeyse netleşti.

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Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! - Resim: 2

Türkiye 14 Mayıs 2023'te seçime gitmeye hazırlanırken, anket firmalarının da açıklamaları dikkatle takip edilmeye başlandı. 

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Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! - Resim: 3

Birçok anket firması farklı sonuçlar açıklarken, parti yöneticilerinin masasına konan anketler de merakla beklenmeye başlandı.

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Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! - Resim: 4

Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Uğur'un sorularını yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da kendisine ulaşan son anketin sonucunu canlı yayında paylaştı.

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