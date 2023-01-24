Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı!
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un soruların yanıtladı. Özkan, "bir firmanın gizli anketi" diyerek yaptığı açıklamayla da şaşırttı.
Bu yıl yapılması planlanan seçimler için farklı tarihler konuşulsa da, AKP ve MHP kanadından yapılan açıklamalarla sandık başına gitme tarihi neredeyse netleşti.
Türkiye 14 Mayıs 2023'te seçime gitmeye hazırlanırken, anket firmalarının da açıklamaları dikkatle takip edilmeye başlandı.
Birçok anket firması farklı sonuçlar açıklarken, parti yöneticilerinin masasına konan anketler de merakla beklenmeye başlandı.
Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Uğur'un sorularını yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da kendisine ulaşan son anketin sonucunu canlı yayında paylaştı.