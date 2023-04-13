TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak'

”Liste işbirliklerine rağmen millet ittifakı tamamen rahat bir seçime gidiyor diyemeyiz. Çünkü sistem buna izin vermiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 puanı geçen kazanıyor. Ama Meclis aritmetiği öyle değil. Örneğin AKP ve MHP’nin Meclis’te çoğunluğu sağlaması için yüzde 44-45 gibi bir ortalamayı tutturması lazım. Buna şu an iki-üç puan uzaklar. Ancak seçimlere doğru neler olacağını kestiremiyoruz.