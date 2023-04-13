TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak'

TEAM Araştırma Genel Direktörü Ulaş Tol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarındaki üst eşiği açıkladı ve "Muhalefet hatasız devam eder, iktidar da sürpriz yapmazsa Kılıçdaroğlu kazanır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan anket
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TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' - Resim: 1

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerine çevrildi.

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TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' - Resim: 2

TEAM Araştırma Genel Direktörü Ulaş Tol, bu kapsamda yürüttükleri saha çalışmalarından izlenimlerini aktardı. 

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TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' - Resim: 3

Diken'den Anıl Can Tuncer'e konuşan Tol, Cumhur İttifakı'nın Meclis’te çoğunluğu sağlaması için gerekli olan yüzde 45 seviyesinden iki-üç puan uzakta olduğunu belirtti; diğer yandan şu anki hesaplara dahil olmayan birçok faktör olduğunu da anlattı: 

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TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' - Resim: 4

”Liste işbirliklerine rağmen millet ittifakı tamamen rahat bir seçime gidiyor diyemeyiz. Çünkü sistem buna izin vermiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 puanı geçen kazanıyor. Ama Meclis aritmetiği öyle değil. Örneğin AKP ve MHP’nin Meclis’te çoğunluğu sağlaması için yüzde 44-45 gibi bir ortalamayı tutturması lazım. Buna şu an iki-üç puan uzaklar. Ancak seçimlere doğru neler olacağını kestiremiyoruz.

 

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