TBMM'de şaşırtan tablo: 31 milletvekili aynı isme sahip
14 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 600 milletvekilinden aynı isme sahip olanlar dikkat çekti.
14 Mayıs'ta sandık başına giden vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 600 milletvekili gönderdi. 28'inci Dönem Parlamentosu'nda görev alacak milletvekilleri arasında en yaygın isimler belli oldu.
İşte en çok aynı adlı vekil isimleri...
Murat adında 8 milletvekili:
Murat Alparslan
Murat Emir
Murat Kurum
Murat Cahid Cıngı
Murat Bakan
Murat Baybatur
Murat Kaya
Murat Çan
İbrahim isimli 8 vekil:
İbrahim Yurdunuseven
İbrahim Ethem Taş
İbrahim Arslan
İbrahim Akın
İbrahim Eyyüpoğlu
İbrahim Özyavuz
İbrahim Ethem Sedef
İbrahim Ufuk Kaynak
Ömer isimli 9 vekil:
Ömer İleri
Ömer Özmen
Ömer Karakaş
Ömer Faruk Hülakü
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Öcalan
Ömer Çelik
Ömer Oruç Bilal Debgici
Ömer Fethi Gürer