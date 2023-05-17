TBMM'de şaşırtan tablo: 31 milletvekili aynı isme sahip

14 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 600 milletvekilinden aynı isme sahip olanlar dikkat çekti.

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TBMM'de şaşırtan tablo: 31 milletvekili aynı isme sahip - Resim: 1

14 Mayıs'ta sandık başına giden vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 600 milletvekili gönderdi. 28'inci Dönem Parlamentosu'nda görev alacak milletvekilleri arasında en yaygın isimler belli oldu.

İşte en çok aynı adlı vekil isimleri...

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TBMM'de şaşırtan tablo: 31 milletvekili aynı isme sahip - Resim: 2

Murat adında 8 milletvekili:

Murat Alparslan
Murat Emir
Murat Kurum
Murat Cahid Cıngı
Murat Bakan
Murat Baybatur
Murat Kaya
Murat Çan

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TBMM'de şaşırtan tablo: 31 milletvekili aynı isme sahip - Resim: 3

İbrahim isimli 8 vekil:

İbrahim Yurdunuseven
İbrahim Ethem Taş
İbrahim Arslan
İbrahim Akın
İbrahim Eyyüpoğlu
İbrahim Özyavuz
İbrahim Ethem Sedef
İbrahim Ufuk Kaynak

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TBMM'de şaşırtan tablo: 31 milletvekili aynı isme sahip - Resim: 4

Ömer isimli 9 vekil:

Ömer İleri
Ömer Özmen
Ömer Karakaş
Ömer Faruk Hülakü
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Öcalan
Ömer Çelik
Ömer Oruç Bilal Debgici
Ömer Fethi Gürer

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