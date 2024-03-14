Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu
Facebook ve Instagram verilerine göre, son 30 günde İBB adayı Murat Kurum, reklamlar için İmamoğlu’ndan üç kattan fazla para harcamış.
31 Mart yerel seçimlerine 16 günden az süre kala söylemler de, kampanyalar da sertleşti. Ancak seçimlerin kaderini artık siyasilerin söylemleri ve vaatleri kadar sosyal medya reklamları da etkiliyor.
Medya ve iletişim uzmanı Okan Yüksel, Meta verileri üstünden son 30 günde siyasi partilerin kurumsal reklam harcamalarını inceledi.
Facebook ve Instagram için verilen reklamlarda CHP açık ara önde. En fazla para harcayan aday ise AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum.
Araştırmanın META’yla sınırlı olmasının nedeni Facebok ve Instagram’ın sahibi bu şirketin siyasi reklamlar konusunda şeffaf olması ve kütüphanesinde reklam bilgilerini yayımlaması.
Siyasi partilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde:
CHP: 15.010.158 TL
AKP: 2.134.214 TL
Deva Partisi: 1.127.539 TL
Bağımsız Türkiye Partisi: 1.080.258 TL
Saadet Partisi: 442.905 TL
Adaylar arasındaki sıralama ise şöyle:
Murat Kurum: 5.478.391 TL
Hakan Tütüncü: 2.438.249 TL
Ekrem İmamoğlu: 1.628.799 TL
Hamza Dağ: 1.417.569 TL