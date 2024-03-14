Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu

Facebook ve Instagram verilerine göre, son 30 günde İBB adayı Murat Kurum, reklamlar için İmamoğlu’ndan üç kattan fazla para harcamış.

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 1

31 Mart yerel seçimlerine 16 günden az süre kala söylemler de, kampanyalar da sertleşti. Ancak seçimlerin kaderini artık siyasilerin söylemleri ve vaatleri kadar sosyal medya reklamları da etkiliyor.

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 2

Medya ve iletişim uzmanı Okan Yüksel, Meta verileri üstünden son 30 günde siyasi partilerin kurumsal reklam harcamalarını inceledi.

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 3

Facebook ve Instagram için verilen reklamlarda CHP açık ara önde. En fazla para harcayan aday ise AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum.

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 4

Araştırmanın META’yla sınırlı olmasının nedeni Facebok ve Instagram’ın sahibi bu şirketin siyasi reklamlar konusunda şeffaf olması ve kütüphanesinde reklam bilgilerini yayımlaması.

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 5

Siyasi partilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde:

CHP: 15.010.158 TL

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AKP: 2.134.214 TL

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Deva Partisi: 1.127.539 TL

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 8

Bağımsız Türkiye Partisi: 1.080.258 TL

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Saadet Partisi: 442.905 TL

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 10

Adaylar arasındaki sıralama ise şöyle:

Murat Kurum: 5.478.391 TL

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 11

Hakan Tütüncü: 2.438.249 TL

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 12

Ekrem İmamoğlu: 1.628.799 TL

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Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu - Resim: 13

Hamza Dağ: 1.417.569 TL

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