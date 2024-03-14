SONAR Araştırma'nın anketi: 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor'

"Pendik'te AK Parti Adayı Ahmet Cin 56,3 CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı 32,9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu denli bir fark yok. Pendik'te genelde Türkiye sonuçlarına yakın sonuçlar çıkıyor. Fark baya büyük. Bu tablolara bakınca anımsarsanız daha önce CHP'yi bir şekilde eleştirmiştim.

'SARIYER'DE CHP SEÇMENİ ANKETLERE BAKARAK SORGULAYACAK'

Bu ilçelerde İYİ Parti'ye 'geliyorsan gel modu' yapılması en başından beri doğru değilmiş. Bu ortaya çıkmış oldu bir kez daha bu oranlarla. Sarıyer'de de ilginç bir tablo ortaya çıkacak gibi gözüküyor ancak o henüz yetişmedi. Oradaki CHP adayı bağımsız olarak aday oldu. Şükrü Genç, AK Parti ve CHP kafa kafayaysa, CHP seçmeni anketlere bakarak sorgulayacak."