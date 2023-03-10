Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti!
MetroPOLL Araştırma, şubat ayında düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özer Sencar, 4 puanlık düşüşe dikkat çekti.
Metropol Araştırma şirketi, deprem sonrası yapılan şubat ayı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
Şirketin deprem sonrası yaptığı anket sonuçlarına göre bir partinin Şubat ayındaki oy oranı, Ocak ayına oranla azaldı.
Metropoll Araştırma Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar, anket için “Deprem sonrası yapılan şubat araştırmasında ocak ayına göre AKP’nin oyu 4 puan azalmış” yorumunu yaptı.
Araştırmada katılımcılara 'Depremin sorumlusu kim?' diye de soruldu.