Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti!

MetroPOLL Araştırma, şubat ayında düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özer Sencar, 4 puanlık düşüşe dikkat çekti.

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Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti! - Resim: 1

Metropol Araştırma şirketi, deprem sonrası yapılan şubat ayı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

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Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti! - Resim: 2

Şirketin deprem sonrası yaptığı anket sonuçlarına göre bir partinin Şubat ayındaki oy oranı, Ocak ayına oranla azaldı.

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Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti! - Resim: 3

Metropoll Araştırma Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar, anket için “Deprem sonrası yapılan şubat araştırmasında ocak ayına göre AKP’nin oyu 4 puan azalmış” yorumunu yaptı.

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Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti! - Resim: 4

Araştırmada katılımcılara 'Depremin sorumlusu kim?' diye de soruldu.

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