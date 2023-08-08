Son anketten tüm partilere kötü haber: 'Hiçbiri' diyenlerin oranı zirveyi gördü!

ASAL Araştırma, 2.520 kişiyle yaptığı son ankette "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusunu yöneltti. Şirketin verilerine göre en büyük sorun ekonomi olarak görülürken "Türkiye'nin sorunlarını kim çözer?" sorusuna verilen yanıtlar da gündem oldu.

İşte ASAL Araştırma'nın "Türkiye'nin en büyük sorunu" verileri: