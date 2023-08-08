Son anketten tüm partilere kötü haber: 'Hiçbiri' diyenlerin oranı zirveyi gördü!
ASAL Araştırma, "Türkiye'nin en büyük sorunu" konulu anketinin sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı. Katılımcılar en büyük sorunun ekonomi olduğunu düşünürken, siyasi partilerin sorunu çözebileceğine olan inancın az olduğu görüldü.
ASAL Araştırma, 2.520 kişiyle yaptığı son ankette "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusunu yöneltti. Şirketin verilerine göre en büyük sorun ekonomi olarak görülürken "Türkiye'nin sorunlarını kim çözer?" sorusuna verilen yanıtlar da gündem oldu.
İşte ASAL Araştırma'nın "Türkiye'nin en büyük sorunu" verileri:
Ekonomi/Hayat Pahalılığı: %68.6
İşsizlik: %5.2
Mülteciler: %3.5