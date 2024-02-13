Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti!
Metropoll Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor?
Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde yanılan anket şirketleri, yerel seçimler için kolları sıvadı. En doğru tahminleri yapmak isteyen şirketler, çalışmalarını titizlikle yürütmeye başladı.
Öte yandan olası bir genel seçim için de anket şirketleri çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Metropoll Araştırma şirketi, bu pazar bir seçim olsa ortaya çıkacak tabloyu ortaya koyduğu bir anket sonucu paylaştı.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, Ocak 2024'te yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasının "Bu pazar bir seçim olsa" anketinin sonucunu paylaştı.
GENEL SEÇİM ANKETİ
Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
"Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar" dağıtıldığında AKP'nin 34.6 puan ile ilk sırada yer aldığı görüldü.
CHP'nin puanı 25.1 olurken, İYİ Parti'nin oy oranı 10.1 olarak belirtildi.
Ocak 2024’de partilerin oy destekleri, kararsızlar oransal dağıtıldıktan sonra 14 Mayıs 2023’ün tekrarı gibi oldu.
Ankette, diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:
DEM Parti: Yüzde 10.3
MHP: Yüzde 9
Zafer Partisi: Yüzde 3.2
TİP: Yüzde 1.3
Memleket Partisi: Yüzde 0.6
Diğer partiler: Yüzde 3.9