Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor!
Metropoll Araştırma tarafından paylaşılan anket sonuçlarında, henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlememiş Altılı Masa için dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Seçim anketleri siyasetin nabzını tutarken, MetroPOLL araştırma, yaptığı yeni ankette katılımcılara "Altı Masa'nın öncelikle ele alması gereken konu hangisidir?" diye bir soru yöneltti. Katılımcıların yüzde 45,6'sı ise "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" cevabını verdi.
MetroPOLL araştırma, 13-18 Aralık'ta 2 bin 77 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Anket şirketi, katılımcılara, "Altı Masa'nın öncelikle ele alması gereken konu hangisidir?" diye sordu.
Ankete katılan yüzde 45,6 "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.
Katılımcıların yüzde 36,4'ü, "Seçim sonrası hükümet hazırlıkları yapmak" dedi.