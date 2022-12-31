Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor!

Seçim anketleri siyasetin nabzını tutarken, MetroPOLL araştırma, yaptığı yeni ankette katılımcılara "Altı Masa'nın öncelikle ele alması gereken konu hangisidir?" diye bir soru yöneltti. Katılımcıların yüzde 45,6'sı ise "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" cevabını verdi.