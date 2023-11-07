Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler

ALF Araştırma, en başarılı ilçe belediye başkanları anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre en başarılı isim CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu.

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 1

Yerel seçimler hızla yaklaşırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız kazandırdı. Son olarak ALF Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 2

20 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında 14200 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle 30 büyükşehirde yapılan araştırmada katılımcılara "Mevcut İlçe Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" diye soruldu.

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 3

Araştırmada seçmen sayısı 50.000 den fazla olan belediyelere yer verilirken, katılımcıların verdiği yanıtlara göre en başarılı bulunan belediye başkanı CHP'li Soner Çetin oldu.

Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 4

1- Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin - %63,5

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 5

2- İstanbul Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir - %63

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 6

3- İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü - %62,6

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 7

4- Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen - %62,1

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 8

5- İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu - %61,5

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 9

6- Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan - %61,2

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 10

7- Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal - %60,7

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 11

8- İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç - %60,3

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 12

9- Aydın Nazilli Belediye Kürşat Engin Özcan - %59,4

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 13

10- Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu - %58,7

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Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler - Resim: 14
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