Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!

Nokta araştırma şirketi, 2 bin 400 kişiyle yaptığı son anket sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

anket 2023 seçim
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Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! - Resim: 1

2023 seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de harekete geçti. Tüm şirketler peş peşe anket sonuçlarını açıklarken, en doğru tahmini hangi şirketin yapacağı da merak konusu oldu.

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Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! - Resim: 2

Nokta araştırma şirketi de 10-17 Mart 2023 tarihleri arasında yaptığı genel seçim anketini paylaştı. Ankette dikkat çeken verilere yer verildi.

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Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! - Resim: 3

Ankete katılanlara "bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların bu soruya verdiği yanıtlar şöyle oldu:

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Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı! - Resim: 4

%35,9 AKP

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