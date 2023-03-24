Son ankette büyük sürpriz: Cumhur'a katılmayan Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı şaşırttı!
Nokta araştırma şirketi, 2 bin 400 kişiyle yaptığı son anket sonucunu kamuoyu ile paylaştı.
2023 seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de harekete geçti. Tüm şirketler peş peşe anket sonuçlarını açıklarken, en doğru tahmini hangi şirketin yapacağı da merak konusu oldu.
Nokta araştırma şirketi de 10-17 Mart 2023 tarihleri arasında yaptığı genel seçim anketini paylaştı. Ankette dikkat çeken verilere yer verildi.
Ankete katılanlara "bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların bu soruya verdiği yanıtlar şöyle oldu:
%35,9 AKP