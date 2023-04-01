Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk kez oy kullanacak altı milyon genç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarı ile farklı bir liderin yönetimindeki Türkiye’yi seçmek arasında bir karar verecek.