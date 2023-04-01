Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!
Araştırmacılar ve siyaset bilimciler, 14 Mayıs’ta oy kullanacak olan ve 'Z Kuşağı' olarak bilinen 18-25 yaş arası gençlerin oy tercihlerini analiz etti. Gençler, "tek adam rejimi"ne kırmızı kart gösterdi.
Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk kez oy kullanacak altı milyon genç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarı ile farklı bir liderin yönetimindeki Türkiye’yi seçmek arasında bir karar verecek.
Kamuoyu araştırmaları gençlerin oylarının seçim yarışında belirleyici faktör olacağını gösteriyor. Seçimlerde 64 milyon civarında seçmenin oy kullanması beklenirken bunların yaklaşık 13 milyonunu “Z kuşağı” olarak adlandırılan, yaşları 18-25 arasında değişen gençler oluşturuyor.
Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan; gençlerin oy tercihlerinin neler olacağını ve oylarının seçime nasıl etki edeceğini kuşak araştırmacısı Evrim Kuran, Bupar Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun ve siyaset bilimci Edgar Şar ile konuştu.
BUPAR ARAŞTIRMA
Bupar Araştırma'nın Türkiye genelinde yüz yüze görüşme sağlanarak toplam 3 bin yüz kişi ile, 12 bölgede yaptığı araştırmaya göre gençlerin yüzde 80’i Cumhur İttifakı dışındaki partilere ve liderlere oy verecek.