Son anketler AKP'de kulisleri hareketlendirdi: Ankara'dan umut kesildi, İstanbul'da fark açıldı!
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde çarpıcı bilgiler aktardı. Metropoll'ün İstanbul anketini paylaşan Saymaz, Ankara'da da AKP'nin umudunu kestiğini aktardı.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugün kaleme aldığı yazısında “AK Parti, Ankara’dan umudunu kesti sayılır. Kazanmaktan söz edeni duymadım. Tahminler kaç farkla kaybedileceği üzerine yapılıyor” dedi. Saymaz, yazısının devamında da şunları kaydetti:
“AK Parti’nin yaptırdığı kimi anketlerde, çuvalla oy çıkardıkları Sincan’da bile Yavaş farkla önde görünüyor. AK Partililer ‘Sincan böyleyse...’ diye kara kara düşünüyor. Kaygılanmakta haklılar.
PanoramaTR Direktörü Osman Sert, seçmende Yavaş’ın kazanacağına dair inancın yüzde 70’i bulduğunu ifade ediyor. AK Parti, Turgut Altınok’un adını açıkladıktan sonra bu oranın yükseldiğini belirtiyor Sert.
Sert’e göre ikisi de ülkücü kökenli olduğu için adaylar arasında kimlik kaynaklı bir gerilim yaşanmıyor. CHP ile bağını gölgede tutan Yavaş, AK Parti ve MHP tabanından oy alıyor. Buna karşın Altınok’un Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs mevcudunu koruması bile zor. Yavaş, diyebilirim ki, siyasi tarihindeki en kolay seçim kampanyasını yürütüyor.”
İSTANBUL ANKETİNDE FARK 3.3 PUAN
Saymaz bugünkü yazısında MetroPOLL’ün İstanbul’daki son anketinin sonuçlarını da aktardı. Kurum ile İmamoğlu arasındaki oy farkı az oranlarla değişkenlik gösterirken, MetroPOLL’ün son anketinde aradaki fark 3.3 puan olarak ölçüldü.
MetroPoll’un şubat araştırmasında İstanbullulara 31 Mart’ta kime oy verecekleri soruldu. Sonuçlar şöyle:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7
Murat Kurum: Yüzde 32.1
Meral Danış Beştaş: Yüzde 4.9
Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5
Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2
Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise İmamoğlu yüzde 43.5’e, Kurum yüzde 40.2’ye, Beştaş yüzde 6.1’e, Kavuncu yüzde 3.1’e, Karamahmutoğlu yüzde 2.5’e, Altınöz de yüzde 2.3’e yükseliyor.