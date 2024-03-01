Son anketler AKP'de kulisleri hareketlendirdi: Ankara'dan umut kesildi, İstanbul'da fark açıldı!

Sert’e göre ikisi de ülkücü kökenli olduğu için adaylar arasında kimlik kaynaklı bir gerilim yaşanmıyor. CHP ile bağını gölgede tutan Yavaş, AK Parti ve MHP tabanından oy alıyor. Buna karşın Altınok’un Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs mevcudunu koruması bile zor. Yavaş, diyebilirim ki, siyasi tarihindeki en kolay seçim kampanyasını yürütüyor.”