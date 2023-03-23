Son anket sonuçları açıklandı: İşte dikkat çeken sonuçlar

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne iki aydan az bir süre kala Artıbir Araştırma, yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Sonuçlara göre MHP yüzde 7'nin altında kaldı ancak seçimlere Cumhur İttifakı içerisinde girecek MHP, baraj sorunu yaşamayacak.

Seçim 2023 CHP AKP HDP
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Son anket sonuçları açıklandı: İşte dikkat çeken sonuçlar - Resim: 1

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla seçim süreci geçtiğimiz haftalarda resmen başladı. Seçim sürecine girilmesiyle birlikte yarış da hızlanıyor. 

Seçim anketleri de büyük merakla takip ediliyor.

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Son anket sonuçları açıklandı: İşte dikkat çeken sonuçlar - Resim: 2

Son olarak Artıbir Araştırma, yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. 

İşte sonuçlar...

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AKP: Yüzde 31,1

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CHP: Yüzde 27,9

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