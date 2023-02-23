Son anket: Millet İttifakı, iki ilde Cumhur İttifakı'nı geçti!

ORC Araştırma, Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre; Millet İttifakı, iki ilde Cumhur İttifakı'nı geçti.

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Son anket: Millet İttifakı, iki ilde Cumhur İttifakı'nı geçti! - Resim: 1

ORC Araştırma, Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını yayımladı.

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Son anket: Millet İttifakı, iki ilde Cumhur İttifakı'nı geçti! - Resim: 2

Ankette, katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Verilere göre, Balıkesir ve Bursa'da ankete katılan seçmenlerin çoğunluğu tercihini Millet İttifakı'ndan yana kullandı.

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Son anket: Millet İttifakı, iki ilde Cumhur İttifakı'nı geçti! - Resim: 3

Balıkesir'de yapılan anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 32,1

CHP: Yüzde 30,8

İYİ Parti: Yüzde 22,6

MHP: Yüzde 4,2

HDP: Yüzde 3,5

Gelecek Partisi: Yüzde 1,8

DEVA Partisi: Yüzde 1,5

Zafer Partisi: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 2,4

Anket sonuçlarına göre, Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,3 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 57,4 olarak gerçekleşti.

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Son anket: Millet İttifakı, iki ilde Cumhur İttifakı'nı geçti! - Resim: 4

Bursa'da yapılan anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 37,0

CHP: Yüzde 25,1

İYİ Parti: Yüzde 20,3

MHP: Yüzde 5,1

HDP: Yüzde 4,3

Gelecek Partisi: Yüzde 2,0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,6

Zafer Partisi: Yüzde 1,4

DEVA Partisi: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 1,9

Anket sonuçlarına göre, Bursa'da Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,1 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 49,5 olarak gerçekleşti.

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