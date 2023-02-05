Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yaklaştıkça kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Hbs Araştırma, Trabzon'da 29-30 Ocak'ta bin 100 seçmenle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Anketin sonuçları şöyle: