Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Hbs Araştırma, iktidar partisinin kalelerinden biri olarak bilinen Trabzon'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre AKP ve MHP, bir önceki seçime göre 24 puan kaybediyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yaklaştıkça kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Hbs Araştırma, Trabzon'da 29-30 Ocak'ta bin 100 seçmenle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Anketin sonuçları şöyle:
AKP: Yüzde 38,1
İktidar partisi, 2018 genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 56 oy almıştı. Ankete göre AKP, kentte 18 puan kaybetti.
İYİ Parti: Yüzde 22,5
İYİ Parti 2018 genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 11,2 oy aldı. Parti, kentte oylarını ikiye katlamış durumda.
CHP: Yüzde 16,2
CHP, son seçimlerde Trabzon'da yüzde 15,1 oy almıştı.