Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan
Nokta Araştırma'nın Kırşehir'de gerçekleştirdiği ankette Cumhur İttifakı'nda 10 puanlık gerileme yaşandığı görüldü.
Nokta Araştırma'nın 16 Ocak - 25 Ocak tarihlerinde 2133 kişiyle yaptığı '2023 Kırşehir Genel Seçim Anketi'nin sonuçları yayınlandı.
AKP
Yüzde 36.1
AKP, 2018 seçimlerinde yüzde 41.2 oy almıştı.
CHP
Yüzde 27.6
CHP'nin 2018 seçimlerindeki oyu yüzde 25.6 olarak kayıtlara geçmişti.
MHP
Yüzde 14.7
MHP, 2018 seçimlerinde 16.9 oy almıştı.