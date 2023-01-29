Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan

Nokta Araştırma'nın Kırşehir'de gerçekleştirdiği ankette Cumhur İttifakı'nda 10 puanlık gerileme yaşandığı görüldü.

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Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan - Resim: 1

 Nokta Araştırma'nın 16 Ocak - 25 Ocak tarihlerinde 2133 kişiyle yaptığı '2023 Kırşehir Genel Seçim Anketi'nin sonuçları yayınlandı. 

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Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan - Resim: 2

AKP

Yüzde 36.1

AKP, 2018 seçimlerinde  yüzde 41.2 oy almıştı. 

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Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan - Resim: 3

CHP

Yüzde 27.6

CHP'nin 2018 seçimlerindeki oyu yüzde 25.6 olarak kayıtlara geçmişti. 

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Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan - Resim: 4

MHP

Yüzde 14.7

MHP, 2018 seçimlerinde  16.9 oy almıştı. 

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