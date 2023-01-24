Son anket: Cumhur İttifakı kalesinde 10 puan kaybetti

Nokta Araştırma, Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri olan Aksaray'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. AKP ve MHP'nin burada toplam 10 puan kaybettiği görüldü.

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Son anket: Cumhur İttifakı kalesinde 10 puan kaybetti - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş aydan az bir süre kala hem siyasi partiler hem kamuoyu araştırma şirketleri, çalışmalarını hızlandırdı.

 

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Son anket: Cumhur İttifakı kalesinde 10 puan kaybetti - Resim: 2

Bugüne dek yapılan birçok ankette iktidar partisi AKP ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin ekonomik krizin de etkisiyle büyük oranda oy kaybettiği görülüyordu.

 

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Son anket: Cumhur İttifakı kalesinde 10 puan kaybetti - Resim: 3

Nokta Araştırma tarafından yapılan ankette de bu durum değişmedi.

 

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Son anket: Cumhur İttifakı kalesinde 10 puan kaybetti - Resim: 4

Şirket, 2018 yılında AKP'nin yüzde 56.1, MHP'nin yüzde 20.5 oranında oy aldığı ve 'kale' olarak nitelenen Aksaray'da gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını paylaştı. 

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