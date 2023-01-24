Son anket: Cumhur İttifakı kalesinde 10 puan kaybetti
Nokta Araştırma, Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri olan Aksaray'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. AKP ve MHP'nin burada toplam 10 puan kaybettiği görüldü.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş aydan az bir süre kala hem siyasi partiler hem kamuoyu araştırma şirketleri, çalışmalarını hızlandırdı.
Bugüne dek yapılan birçok ankette iktidar partisi AKP ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin ekonomik krizin de etkisiyle büyük oranda oy kaybettiği görülüyordu.
Nokta Araştırma tarafından yapılan ankette de bu durum değişmedi.
Şirket, 2018 yılında AKP'nin yüzde 56.1, MHP'nin yüzde 20.5 oranında oy aldığı ve 'kale' olarak nitelenen Aksaray'da gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını paylaştı.