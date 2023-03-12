Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti

İktidar partisinin kalelerinden biri olarak bilinen Sakarya'da yapılan ankete göre Cumhur İttifakı, bir önceki seçime göre kentte 10 puan kaybetti.

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Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti - Resim: 1

Nokta Araştırma, iktidar partisinin bir önceki seçimde tek başına yüzde 58.2 oranında oy aldığı, Cumhur İttifakı'nın yüzde 71.8'e ulaştığı Sakarya'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. 

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Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti - Resim: 2

Anket, 27 Şubat-8 Mart'ta 2 bin 739 kişiyle yapıldı. Ankete göre Cumhur İttifakı, Sakarya'da oy kaybederken Millet İttifakı ise oylarını artırdı. 

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Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti - Resim: 3

AKP: Yüzde 49.8

İktidar partisi 2018 seçimlerinde Sakarya'da yüzde 58.2 oy aldı. Bu ankete göreyse Sakarya'da 8.4 puan kaybediyor.

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Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti - Resim: 4

CHP: Yüzde 18.2

CHP 2018 genel seçimlerinde Sakarya'da 13.7 oy almıştı. Ankete göre CHP kentte oylarını 5 puan artırmış görünüyor.

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