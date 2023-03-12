Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti
İktidar partisinin kalelerinden biri olarak bilinen Sakarya'da yapılan ankete göre Cumhur İttifakı, bir önceki seçime göre kentte 10 puan kaybetti.
Nokta Araştırma, iktidar partisinin bir önceki seçimde tek başına yüzde 58.2 oranında oy aldığı, Cumhur İttifakı'nın yüzde 71.8'e ulaştığı Sakarya'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.
Anket, 27 Şubat-8 Mart'ta 2 bin 739 kişiyle yapıldı. Ankete göre Cumhur İttifakı, Sakarya'da oy kaybederken Millet İttifakı ise oylarını artırdı.
AKP: Yüzde 49.8
İktidar partisi 2018 seçimlerinde Sakarya'da yüzde 58.2 oy aldı. Bu ankete göreyse Sakarya'da 8.4 puan kaybediyor.
CHP: Yüzde 18.2
CHP 2018 genel seçimlerinde Sakarya'da 13.7 oy almıştı. Ankete göre CHP kentte oylarını 5 puan artırmış görünüyor.