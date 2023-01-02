Son anket: AKP ve MHP'nin oylarında büyük düşüş!
MetroPOLL Araştırma, 2022 yılının sonunda partilerin oy desteğini gösteren son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oylarındaki büyük düşüş dikkat çekti.
MetroPOLL Araştırma, 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2 bin 77 kişi ile yaptığı son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarına göre, AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oylarındaki büyük düşüş dikkat çekerken, CHP ve İYİ Parti'nin 2018 milletvekili seçimlerine kıyasla oylarının arttığı görüldü.
Ankette, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusuna seçmenin yanıtı şöyle oldu:
KARARSIZ OYLAR DAĞITILMADAN
- AKP: Yüzde 31
- CHP: Yüzde 20,7
- İYİ Parti: Yüzde 10,5
- HDP: Yüzde 9,5
- MHP: Yüzde 6,1
- Zafer Partisi: Yüzde 1,6
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1
- DEVA Partisi: Yüzde 0,8
- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,7
- Saadet Partisi: Yüzde 0,7
- Diğer: Yüzde 1,4
- Kararsızım: Yüzde 8
- Protesto Oy: Yüzde 4,6
- Cevap Yok: Yüzde 3,3