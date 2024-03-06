Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı

Metropoll Araştırma Şirketi, katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sorduğu anketinin sonuçlarını yayınladı. Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP'de sınırlı bir erime görüldü. Yeniden Refah Partisi'nin ise potansiyelini ikiye katladığı görüldü.

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 1

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim öncesi kamuoyu araştırma şirketleri de hem bir ay sonra kurulacak sandığa hem de genel duruma ilişkin anket çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Metropoll, 20 - 21 Şubat tarihlerinde toplam 1770 kişiyle gerçekleştirdiği çalışmada katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Kararsız, cevapsız ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle şekillendi:

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 2

AKP: Yüzde 33.2

14 Mayıs 2023'te oy oranı: Yüzde 35.32

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 3

CHP: Yüzde 25.2

14 Mayıs 2023'te oy oranı: Yüzde 25.41

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 4

DEM Parti: Yüzde 11.5

14 Mayıs 2023'te oy oranı: (Yeşil Sol adıyla) Yüzde 8.79

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 5

İYİ Parti: Yüzde 9.2

14 Mayıs 2023'te oy oranı: Yüzde 9.90

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 6

MHP: Yüzde 8.4

14 Mayıs 2023'te oy oranı: Yüzde 10.04

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 7

Yeniden Refah: Yüzde 5.8

14 Mayıs 2023'te oy oranı: Yüzde 2.86

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 8

Zafer Partisi: Yüzde 1.9

14 Mayıs 2023'te oy oranı: 2.28

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 9

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1.7

14 Mayıs 2023'te oy oranı: 1.72

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 10

Memleket Partisi: Yüzde 1.8

14 Mayıs 2023'te oy oranı: 0.93

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 11

Diğer: Yüzde 1.3

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Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı - Resim: 12
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