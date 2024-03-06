Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim öncesi kamuoyu araştırma şirketleri de hem bir ay sonra kurulacak sandığa hem de genel duruma ilişkin anket çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Metropoll, 20 - 21 Şubat tarihlerinde toplam 1770 kişiyle gerçekleştirdiği çalışmada katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Kararsız, cevapsız ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle şekillendi: