Son anket açıklandı: Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte baraj altı kalan partiler!
MetroPoll Araştırma, 13-18 Aralık tarihleri arasında 2077 kişi ile yaptığı son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
MetroPOLL Araştırma son anket sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Ankette yurttaşlara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.
Ankette AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 31 olarak ölçüldü. Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranının yüzde 36,9'a çıktığı görüldü.
AKP'nin 24 Haziran 2018 seçiminde yüzde 42,56 oy almıştı.
Ankette "CHP'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 20,7 olarak ölçüldü. Kararsızlar ve protesto oyların dağıtılmasının ardından CHP'nin oy oranı yüzde 24,7'ye yükseldi.
CHP 24 Haziran 2018 seçiminde yüzde 22,65 oy almıştı.
İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 10,5 olarak hesaplandı. Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12,5 olarak ölçüldü.
İYİ Parti 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 9,96 oy oranına ulaşmıştı.