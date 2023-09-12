Son anket açıklandı: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu

ORC Araştırma, "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketiyle Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde AKP'nin potansiyel adaylarının alabilecekleri oy oranını açıkladı.

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Son anket açıklandı: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu - Resim: 1

ORC Araştırma, AKP'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.

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Son anket açıklandı: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu - Resim: 2

3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.

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Son anket açıklandı: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu - Resim: 3

Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AKP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.

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Son anket açıklandı: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu - Resim: 4

ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:

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