Son anket açıklandı: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
ORC Araştırma, "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketiyle Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde AKP'nin potansiyel adaylarının alabilecekleri oy oranını açıkladı.
ORC Araştırma, AKP'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.
3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AKP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.
ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle: