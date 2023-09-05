Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı?

Yöneylem Araştırma, 28-30 Ağustos tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

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Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı? - Resim: 1

Yöneylem Araştırma'nın 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçları paylaşıldı. 27 ilde 2100 kişi ile yapılan çalışmada seçmenin AKP ve MHP'nin oylarında gözlenen değişim araştırıldı.

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Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı? - Resim: 2

Seçmenlere "14 Mayıs'taki seçimlerden bugüne kadar geçen sürede çevrenizde gözlemlediğiniz kadarıyla Cumhur İttifakı partilerinin (AKP-MHP) oylarında artış mı yoksa azalış mı oldu?" sorusu yöneltildi.

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Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı? - Resim: 3

Anketten çıkan sonuçlara göre seçmenin büyük çoğunluğu iktidarın oy oranında bir azalma olduğunu gözlemlediğini söyledi.

İşte son anketten çıkan sonuçlar:

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Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı? - Resim: 4

ARTIŞ OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUM

YÜZDE 24,6

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