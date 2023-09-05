Son anket açıklandı: 14 Mayıs sonrası AKP ve MHP'nin oyları arttı mı azaldı mı?
Yöneylem Araştırma, 28-30 Ağustos tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.
Yöneylem Araştırma'nın 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçları paylaşıldı. 27 ilde 2100 kişi ile yapılan çalışmada seçmenin AKP ve MHP'nin oylarında gözlenen değişim araştırıldı.
Seçmenlere "14 Mayıs'taki seçimlerden bugüne kadar geçen sürede çevrenizde gözlemlediğiniz kadarıyla Cumhur İttifakı partilerinin (AKP-MHP) oylarında artış mı yoksa azalış mı oldu?" sorusu yöneltildi.
Anketten çıkan sonuçlara göre seçmenin büyük çoğunluğu iktidarın oy oranında bir azalma olduğunu gözlemlediğini söyledi.
İşte son anketten çıkan sonuçlar:
ARTIŞ OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUM
YÜZDE 24,6