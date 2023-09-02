Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar...

Seçim sonrası için yapılana anket çalışmalarına bir yenisi eklendi. MetroPoll Araştırma, Ağustos ayında siyasi parti seçmenleri ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz bir siyasetçi var mı?' sorusu soruldu. İşte sonuçlar