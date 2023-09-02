Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar...

MetroPoll Araştırma, Ağustos ayında siyasi parti seçmenleri ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

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Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar... - Resim: 1

Seçim sonrası için yapılana anket çalışmalarına bir yenisi eklendi. MetroPoll Araştırma, Ağustos ayında siyasi parti seçmenleri ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz bir siyasetçi var mı?' sorusu soruldu. İşte sonuçlar

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Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar... - Resim: 2

AKP

Evet: Yüzde 48,2

Hayır: Yüzde 45,8

Fikrim yok: Yüzde 6,0

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Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar... - Resim: 3

CHP

Evet: Yüzde 55,5

Hayır: Yüzde 37,9

Fikrim Yok: 6,6

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Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar... - Resim: 4

MHP

Evet: Yüzde 59,5

Hayır: Yüzde 39,9

Fikrim Yok: Yüzde 0,6

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