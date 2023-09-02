Siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz siyasetçi var mı?' sorusu yöneltildi: İşte sonuçlar...
MetroPoll Araştırma, Ağustos ayında siyasi parti seçmenleri ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.
Seçim sonrası için yapılana anket çalışmalarına bir yenisi eklendi. MetroPoll Araştırma, Ağustos ayında siyasi parti seçmenleri ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette siyasi parti seçmenlerine 'Nefret ettiğiniz bir siyasetçi var mı?' sorusu soruldu. İşte sonuçlar
AKP
Evet: Yüzde 48,2
Hayır: Yüzde 45,8
Fikrim yok: Yüzde 6,0
CHP
Evet: Yüzde 55,5
Hayır: Yüzde 37,9
Fikrim Yok: 6,6
MHP
Evet: Yüzde 59,5
Hayır: Yüzde 39,9
Fikrim Yok: Yüzde 0,6