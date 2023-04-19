Selahattin Demirtaş'ın Özgür Demirtaş'a 'amca oğlu' yanıtına gelen yorumlar güldürdü
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasına, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" şeklinde yanıt verdi. Sosyal medya bütün gece bu yanıtı konuştu.
Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la akraba olduklarına dair iddiayla ilgili olarak sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.
Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasını paylaşan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı.
Demirtaş'ın yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: