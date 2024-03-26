Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor
ORC Araştırma'nın yayımladığı anketin sonucuna göre, İYİ Parti Nevşehir'de birinci parti konumunda. Şehir AKP'li bir ismin başkanlığında yönetiliyor.
Türkiye’nin sonucuna kitlendiği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, adaylar ve parti temsilcileri çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor.
Sandık başına gitmeye son 5 gün kala ORC, bir anket sonucunu paylaştı.
Nevşehir'de 1500 katılımcı ile CATI yöntemi kullanılarak yapılan ankette İYİ Parti önde çıktı.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, mevcut AKP’li Başkan Mehmet Savran’ın önünde yer aldı.
İYİ Parti: Yüzde 34,6
AKP: Yüzde 26,8
MHP: Yüzde 14,1
CHP: Yüzde 13,5