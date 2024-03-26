Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor

ORC Araştırma'nın yayımladığı anketin sonucuna göre, İYİ Parti Nevşehir'de birinci parti konumunda. Şehir AKP'li bir ismin başkanlığında yönetiliyor.

Anket AKP İYİ Parti Nevşehir
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Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor - Resim: 1

Türkiye’nin sonucuna kitlendiği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, adaylar ve parti temsilcileri çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor.

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Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor - Resim: 2

Sandık başına gitmeye son 5 gün kala ORC, bir anket sonucunu paylaştı.

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Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor - Resim: 3

Nevşehir'de 1500 katılımcı ile CATI yöntemi kullanılarak yapılan ankette İYİ Parti önde çıktı.

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Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor - Resim: 4

İYİ Parti adayı Rasim Arı, mevcut AKP’li Başkan Mehmet Savran’ın önünde yer aldı.

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Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor - Resim: 5

İYİ Parti: Yüzde 34,6

AKP: Yüzde 26,8

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Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor - Resim: 6

MHP: Yüzde 14,1

CHP: Yüzde 13,5

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Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor - Resim: 7
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