Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor

31 Mart Yerel Seçimlerine 5 gün kala dikkat çeken bir anket paylaşan MetroPOLL'ün verilerine göre, İmamoğlu Erdoğan'dan da Murat Kurum'dan da yüksek oy alıyor.

Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum 2024 Yerel Seçimleri İstanbul
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Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor - Resim: 1

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlerine kitlenmiş durumda.

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Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor - Resim: 2

Seçim yaklaştıkça kollarını sıvayan adaylar, çalışmalarını sürdürüyor.

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Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor - Resim: 3

Sonucu merakla beklenen İstanbul seçimleri için, seçime 5 gün kala MetroPOLL’den dikkat çeken veriler geldi

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Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor - Resim: 4

“Ekrem İmamoğlu’nu rakibinin Murat Kurum yerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olsaydı oyunuzu kime verirdiniz?” sorusuna cevaplayanların yüzde 40,8’i oyunu İmamoğlu’na yüzde 38, 6’sı ise Erdoğan’a vereceğini belirtti.

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Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor - Resim: 5

Mevcut belediye başkan adayları üzerinden yapılan ankette ise, katılımcıların yüzde 39,2’si İmamoğlu’na, yüzde 30,4’ü ise Kurum’a oy vereceğini belirtti.

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Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor - Resim: 6

Ankette, DEM Parti adayı Meral Beştaş yüzde 3.2 oy alırken, Yeniden Refah’ın adayı Mehmet Altınöz 2,4, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu 2,0, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu 1,6, Memleket Partisi adayı Berk Hacıgüzeller

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Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor - Resim: 7

Kararısız, protesto oy kullanacak veya soruyu cevapsız bırakan seçmen oranı ise yüzde 18,1

"Bu pazar milletvekili seçimi seçim olsa?" sorusunda ise ortaya şu veriler çıktı:

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Seçimden önce son anket: İmamoğlu, Erdoğan ile yarışsa da Kurum ile yarışsa da kazanıyor - Resim: 8
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