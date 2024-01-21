Seçimde CHP'ye destek olmak için İYİ Parti'den istifa ettiler!
İYİ Parti Mezitli İlçe Başkanı ve Yönetiminin tamamına yakını CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer’e destek olmak için istifa ettiler.
GERÇEK GÜNDEM-Yerel seçimler yaklaşırken pek çok istifaların yaşandığı İYİ Parti’de yeni bir istifa dalgası oluştu.
İYİ Parti’den CHP adayına destek vermek için istifa ettiler.
Mersin’de İYİ Parti Mezitli İlçe Başkanı Erhan Antalyalı, Eski Mezitli İlçe Başkanı Hüseyin Çelik başta olmak üzere Divan Kurulu üyeleri ve ilçe yönetiminin tamamına yakını ile yaklaşık 200 İYİ Partili, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Serkan Tuncer’e desteğini açıklamak için Tuncer’in Merkez Seçim Ofisi’nde bir araya gelip, açıklama yaparak, partilerinden istifa ettiklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçtiklerini duyurdular.
CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz, partilerine katılımının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, başka katılımların olabileceğini de dile getirdi.
Konu ile ilgili yapılan destek toplantısında, İYİ Parti Mezitli İlçe Başkanı Erhan Antalyalı, Ahmet Serkan Tuncer'i desteklemek amacıyla istifa etme kararı aldıklarını belirterek, “5.5 yıldır İYİ Parti'de görev alıyorum. 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Ahmet Serkan Tuncer başkanımızı desteklemek için; ben, yönetim kurulum, divandaki arkadaşlarım ve meclis üyesi arkadaşlarım ile istifa etme kararı aldık. Başkanımızın güzel bir yol alacağından eminiz. Şimdiden kendisini kutlar, başarılarının devamını dilerim” dedi.
İYİ parti Mezitli eski İlçe Başkanı Hüseyin Çelik ise Ahmet Serkan Tuncer'in adaylığın süresince gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade ederek, “Ben CHP yönetimine ve mensuplarına yabancı olan bir insan değilim. Biz Ahmet başkanımla aynı dönem İlçe Başkanlığı yaptık. Kendisiyle birçok anlamda istişarede bulunduk. Hep birlikte mücadele verdik. 2019 seçimlerinde aday olmamasına rağmen çalışmasına birebir şahit olduk. Hepimiz Mezitli de yaşıyoruz ve Mezitli'nin çok iyi hizmet almasını istiyoruz. Geldiğimiz şartlar, Ahmet başkanın yanında olmamız gerektiğini anlattı. Arkadaşlarım partiden istifa ederek, açık ve net destek vermek amaçlı buraya toplandılar. Tek amacımız, Mezitli'nin daha iyi hizmet alabilmesidir. Ahmet Başkan'ın bugüne kadar başkanlık yapanların verdiği hizmetin üstüne katarak devam edeceğinden eminiz. Kendisiyle alakalı söyleyecek çok şeyimiz var. Bizde artık buradayız. CHP bayrağı'nın belediye de dalgalanmaya devam etmesi ve Mersin'e örnek olacak farkla seçimi kazanması için gece gündüz demeden çalışacağız. Başka şansımız yok. Tavanda her ne kadar ittifaklar olmasa da tabanda ittifaklar oluyor. Bugün bunu Mersin’de yaşıyoruz” diye konuştu.
TUNCER: AMACIMIZ BİR, HEDEFİMİZ BİR
Son olarak, Mezitli Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer ise hayalinin doğup büyüdüğü kente Belediye Başkanı olmak istediğinin altını çizerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
“Bana verdiğiniz sözü tutmanız beni çok mutlu etti. Biz bir aileyiz. Mezitli'nin her sokağında ve köşesinde sizinle çalıştım ve şimdi de çalışacağım için çok mutlu ve gururluyum. İyi ki geldiniz. Amacımız bir, hedefimiz bir. Mersin ben doğduğumda köydü, belde oldu, kasaba oldu ve il oldu. Üniversiteden sonra kendime hedef koydum ve Belediye Başkanı olacağım dedim. Doğduğum kenti çok seviyorum. Bize gelenlere kim olduklarını sorgulamadan, hangi partilisin demeden sorunlarına odaklanmayı borç bildik. Bana inanmanız çok kıymetliydi. Benim için çok kıymetlisiniz ve hep birlikte Mezitli'yi yöneteceğiz. 1 Nisan sabahı türküler ve alkışlarla Belediyeye beraber çıkacağız. Önümüzdeki süreçte sağ-sol demeden, hep beraber olup Mezitli'ye hak ettiği değeri hep beraber vereceğiz. Bana güç ve kuvvet verdiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."
Konuşmalarının ardından istifa edenler Tuncer’le toplu bir fotoğraf çektirdiler.