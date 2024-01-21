Seçimde CHP'ye destek olmak için İYİ Parti'den istifa ettiler!

Mersin’de İYİ Parti Mezitli İlçe Başkanı Erhan Antalyalı, Eski Mezitli İlçe Başkanı Hüseyin Çelik başta olmak üzere Divan Kurulu üyeleri ve ilçe yönetiminin tamamına yakını ile yaklaşık 200 İYİ Partili, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Serkan Tuncer’e desteğini açıklamak için Tuncer’in Merkez Seçim Ofisi’nde bir araya gelip, açıklama yaparak, partilerinden istifa ettiklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçtiklerini duyurdular.

CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz, partilerine katılımının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, başka katılımların olabileceğini de dile getirdi.