Seçim tarihi ile ilgili ‘kesinleşti’ iddiası: ‘Hazırlıklar buna göre yapılıyor…’

Aydemir’in bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Seçim tarihi artık kesinleşti: 14 Mayıs… En azından Cumhur İttifakı buna göre hazırlıklarını yapıyor. Dış borç ötelemeleri, iç ödemeler hep seçim sonrasına göre şekillendiriliyor.