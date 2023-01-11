Seçim tarihi ile ilgili ‘kesinleşti’ iddiası: ‘Hazırlıklar buna göre yapılıyor…’

Habertürk gazetesi yazarı Bülent Aydemir, bugünkü köşesinden seçim tarihinin kesinleştiğini söyledi ve detayları paylaştı.

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Seçim tarihi ile ilgili ‘kesinleşti’ iddiası: ‘Hazırlıklar buna göre yapılıyor…’ - Resim: 1

Habertürk yazarlarından Bülent Aydemir, bugün kaleme aldığı yazısında seçim tarihinin kesinleştiğini söyledi. Aydemir’e göre seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı kesinleşti.

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Seçim tarihi ile ilgili ‘kesinleşti’ iddiası: ‘Hazırlıklar buna göre yapılıyor…’ - Resim: 2

Aydemir’in bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Seçim tarihi artık kesinleşti: 14 Mayıs… En azından Cumhur İttifakı buna göre hazırlıklarını yapıyor. Dış borç ötelemeleri, iç ödemeler hep seçim sonrasına göre şekillendiriliyor.

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Seçim tarihi ile ilgili ‘kesinleşti’ iddiası: ‘Hazırlıklar buna göre yapılıyor…’ - Resim: 3

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözümü için hazırlanan teklif yasalaştıktan sonra ilk maaşların yatırılması, torba yasaya konulacak bazı ekonomik af ve yapılandırma konuları hep seçim tarihine endekslenmiş durumda. 

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Seçim tarihi ile ilgili ‘kesinleşti’ iddiası: ‘Hazırlıklar buna göre yapılıyor…’ - Resim: 4

Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak ek zammı, seçimden önce açıklayabileceği konuşuluyor...

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