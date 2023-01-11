Seçim tarihi ile ilgili ‘kesinleşti’ iddiası: ‘Hazırlıklar buna göre yapılıyor…’
Habertürk gazetesi yazarı Bülent Aydemir, bugünkü köşesinden seçim tarihinin kesinleştiğini söyledi ve detayları paylaştı.
Habertürk yazarlarından Bülent Aydemir, bugün kaleme aldığı yazısında seçim tarihinin kesinleştiğini söyledi. Aydemir’e göre seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı kesinleşti.
Aydemir’in bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
Seçim tarihi artık kesinleşti: 14 Mayıs… En azından Cumhur İttifakı buna göre hazırlıklarını yapıyor. Dış borç ötelemeleri, iç ödemeler hep seçim sonrasına göre şekillendiriliyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözümü için hazırlanan teklif yasalaştıktan sonra ilk maaşların yatırılması, torba yasaya konulacak bazı ekonomik af ve yapılandırma konuları hep seçim tarihine endekslenmiş durumda.
Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak ek zammı, seçimden önce açıklayabileceği konuşuluyor...