Seçim bu pazar olsa cumhurbaşkanı kim oluyor? 1 milyon kişilik dev anket

Türkiye seçim iklimine girmişken, sosyal medyada da kullanıcılar birçok anket başlattı. Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir kullanıcılara Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu sorusunu sordu. Ankete 1 milyondan fazla kullanıcı katıldı.

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Seçim bu pazar olsa cumhurbaşkanı kim oluyor? 1 milyon kişilik dev anket - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart’ta seçim kararını açıklamasıyla, Türkiye resmi olarak seçim iklimine girdi.

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Seçim bu pazar olsa cumhurbaşkanı kim oluyor? 1 milyon kişilik dev anket - Resim: 2

Araştırma şirketlerinin yanından, sosyal medyada da kullanıcılar birçok anket başlattı. Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir’in şahsi Twitter hesabından başlattığı ankete 1 milyondan fazla kişi katıldı.

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Seçim bu pazar olsa cumhurbaşkanı kim oluyor? 1 milyon kişilik dev anket - Resim: 3

Özdemir’in 8 Mart’ta başlattığı ankete 1 milyonu aşkın kullanıcı katılırken, kullanıcılara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?” sorusu soruldu.

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Seçim bu pazar olsa cumhurbaşkanı kim oluyor? 1 milyon kişilik dev anket - Resim: 4

Seçenekler arasında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

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