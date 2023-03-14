Seçim bu pazar olsa cumhurbaşkanı kim oluyor? 1 milyon kişilik dev anket
Türkiye seçim iklimine girmişken, sosyal medyada da kullanıcılar birçok anket başlattı. Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir kullanıcılara Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu sorusunu sordu. Ankete 1 milyondan fazla kullanıcı katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart’ta seçim kararını açıklamasıyla, Türkiye resmi olarak seçim iklimine girdi.
Araştırma şirketlerinin yanından, sosyal medyada da kullanıcılar birçok anket başlattı. Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir’in şahsi Twitter hesabından başlattığı ankete 1 milyondan fazla kişi katıldı.
Özdemir’in 8 Mart’ta başlattığı ankete 1 milyonu aşkın kullanıcı katılırken, kullanıcılara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?” sorusu soruldu.
Seçenekler arasında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.