PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Yaptığı anketlerle toplumun geniş bir kesimince tanınan PİAR Araştırma Şirketi, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı seçim açıklaması ile dikkat çekti.
Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, seçimin tarihi konusunda ise henüz bir netlik sağlanamadı. Kulislerde 14 Mayıs tarihi dillendirilirken konuyla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi.
PİAR Araştırma Şirketi, seçimin 14 Mayıs'ta yapılması halinde yeni seçim kanununun geçerli olamayacağını ve eski kanuna göre seçim yapılması gerektiğini aktardı.
Yapılan açıklamada "Seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa 9 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması gerekir, bu durumda yeni seçim kanunu yürürlüğe girmediği için eski kanunun uygulanması gerekir" ifadeleri kullanıldı.
PİAR Araştırma'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: