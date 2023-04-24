Partilerin Twitter'da kaç takipçisi var?
14 Mayıs günü yapılacak olan genel seçimlerde yarışacak partilerin Twitter takipçileri de farklılık gösteriyor. İşte partiler ve Twitter'daki takipçi sayıları...
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs günü yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesini yayımladı.
Seçime 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday katılacak.
Peki oy pusulasında yer almaya hak kazanan partilerin Twitter'daki takipçi sayıları kaç?
Adalet Birlik Partisi @adaletbirlikpar
1.056 Takipçi
Adalet Partisi @ApGenelMerkez
1.816 Takipçi