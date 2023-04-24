Partilerin Twitter'da kaç takipçisi var?

14 Mayıs günü yapılacak olan genel seçimlerde yarışacak partilerin Twitter takipçileri de farklılık gösteriyor. İşte partiler ve Twitter'daki takipçi sayıları...

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Partilerin Twitter'da kaç takipçisi var? - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs günü yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesini yayımladı. 

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Partilerin Twitter'da kaç takipçisi var? - Resim: 2

Seçime 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday katılacak.

Peki oy pusulasında yer almaya hak kazanan partilerin Twitter'daki takipçi sayıları kaç?

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Partilerin Twitter'da kaç takipçisi var? - Resim: 3

Adalet Birlik Partisi @adaletbirlikpar

1.056 Takipçi

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Partilerin Twitter'da kaç takipçisi var? - Resim: 4

Adalet Partisi @ApGenelMerkez

1.816 Takipçi

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