Partilerin milletvekilliği adaylığı için başvuru ücretleri belli oldu
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Siyasi partiler milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvuru koşullarını belirledi.
14 Mayıs'ta yapılması kesinleşen seçimler sonrası siyasi partiler de milletvekilliği aday adaylığı için koşullarını belirlerdi.
AK Parti: Adaylık başvurusu için erkek adaylardan 20 bin lira, kadın ve genç adaylardan 10 bin lira, engellilerden ise 5 bin lira talep edilecek.
CHP: Aday adayı olmak isteyenlerden 30 bin lira alınacak. Engelliler, kadınlar ve gençlerde ise aday adaylığı için 15 bin lira yatırılacak.
Depremlerden etkilenen Malatya, Osmaniye, Maraş, Antep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.